5 أسهم سجلت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

وتباين المؤشرات

5 أسهم سجلت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:48 م, الأربعاء, 6 سبتمبر 23

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى صعود بنهاية تعاملات اليوم، فيما أنهت المؤشرات التداولات على تباين كان الرابح الوحيد فيه المؤشر الرئيس للسوق egx30.


وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.95%، مغلقا عند 19224 نقطة، بينما هبط مؤشر  egx70 ewi بنسبة 0.97%، مغلقا عند 3807 نقطة، ومؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%ـ مغلقا عند 5585 نقطة. 


وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم العربية للأسمنت بنسبة 5.97%، مغلقا عند 7.810 جنيه، وثانيا جاء سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.99%، مغلقا عند 9.880 جنيه، وسهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون مغلقا عند 4.79 جنيه. 


ورابعا جاء سهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 4.18%، مغلقا عند 0.249 جنيه، وسهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 4.07%، مغلقا عند 10.240 جنيه. 

منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:48 م, الأربعاء, 6 سبتمبر 23