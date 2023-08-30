5 أسهم سجلت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، انعكس على مجموعة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين نحو 20 و 10%.

وصعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.09% مغلقا عند 18832.19 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنحو 0.5%، مغلقا عند 3812 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.30%، مغلقا عند 5586 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مصر للأسواق الحرة بنسبة 19.95%، مغلقا عند 21.100 جنيه، تلاه مباشرة العربية للمحابس بنسبة 16.29%، مغلقا عند 1.756 جنيه، والإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" بنسبة 12.29%، مغلقا عند 3.290 جنيه.

ورابعا جاء سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 10.12%، مغلقا عند مستوى 1.023 جنيه، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.85%، مغلقا عند 0.301 جنيه.