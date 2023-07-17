5 أسهم سجلت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم، متحركة مع الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.02% مغلقا عند مستوى 17519 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% مغلقا عند 3443 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% مغلقا عند 5113 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم بلتون المالية القابضة بنسبة 4.47% مغلقا عند 4.180 جنيه، تلاه سهم أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 3.68% مغلقا عند 17.730 جنيه، ثم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 3.58% مغلقا عند 12.720 جنيه.

ورابعا صعد سهم السويدي إليكتريك بنسبة 3.32% مغلقا عند 19.320 جنيه، ثم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 3.10% مغلقا عند 14.980 جنيه.

وسجلت حزمة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "دومتي" عند 44.280 جنيه، ثم بنك قناة السويس عند 9.900 جنيه، وسهم بنك التعمير والإسكان عند 20.190 جنيه، وجلاكسو سميثكلاين عند 30.880 جنيه، وسهم أكتوبر فارما عند 100 جنيه.