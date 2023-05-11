5 أسهم سجلت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، وسارت مجموعة من الأسهم في نفس الاتجاه لتسجل أعلى ارتفاعات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.97% مغلقا عند 17494 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.65% مغلقا عند 3049 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 0.92% مغلقا 4640 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 11.37% مغلقا عند 3.820 جنيه، تلاه الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف بنسبة 10.42% مغلقا عند 0.106 جنيه، وسهم ابن سينا فارما بنسبة 7.5% مغلقا عند 2.080 جنيه.

ورابعا جاء سهم مصر للفنادق صاعدا 7.29% مغلقا عند 77.280 جنيه، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 5.47%، مغلقا 26.600 جنيه.