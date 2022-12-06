5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، فيما سجلت حزمة أسهم في قطاعات البنوك، والمنسوجات، والأدوية، والأغذية، أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين 18 و8%.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم بنك التعمير والإسكان بنسبة 18.35% مغلقا عند 17.220 جنيه، تلاه سهم جلاكسوسميثكلاين بنسبة 16.47% مغلقا عند 42.930 جنيه، ثم جولدن تكس للأصواف بنسبة 12.74% مغلق عند 7.170 جنيه.



وجاء رابعا سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 8.65% مغلقا عند 24.490 جنيه، ثم سهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 8.18% مغلقا عند 1.309 جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملات اليوم على صعود نسبته 1.77% مغلقا عند مستوى 14327 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% مغلقا عند 2653 نقطة، وانخفض مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% مغلقا عند 3898 نقطة.



وسجلت التداولات 2.9 مليار جنيه، من خلال التعامل على 202 سهم صعد من بينها 63 سهم، وتراجع 92 سهم، وظل 47 سهم على ثبات.

واتجه المصريين والعرب للشراء بصافي 119.4 و 28.16 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 147.5 مليون جنيه.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 10 مليارات جنيه، مغلقا عند مستويات 924 مليار جنيه، مقارنة بـ 914 مليار جنيه بالتعاملات السابقة