5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بصعود جماعي للمؤشرات، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته على صعود 2.12%، مغلقا عند مستوى 24899 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89%، مغلقا عند 4909 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.07%، مغلقا عند 7236 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مصر للفنادق بنسبة 20%، مغلقا عند 230.440 جنيه، تلاه مباشرة الدلتا للسكر بنسبة 15.34%، مغلقا عند 83.180 جنيه، وثالثا جاء سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية- بيراميزا بنسبة 13.07%، مغلقا عند 94.020 جنيه.

ورابعا جاء سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم بنسبة 11.11%، مغلقا عند 12.800 جنيه، ثم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير- ايكون بنسبة 10%، مغلقا عند 13.200 جنيه.

ومن بين الأسهم التي سجلت ثباتا مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 202 جنيه، والسويدي اليكتريك عند 29.250 جنيه، وممفيس للأدوية مغلقا عند 53.910 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 219.290 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 43.920 جنيه، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 65.810 جنيه.