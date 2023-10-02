5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم يالبورصة المصرية في قطاعات الصناعة، والأغذية، والزراعة، والمقاولات، أعلى ارتفاع بنهاية تعاملات اليوم، لتسير عكس الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 19.97%، مغلقًا عند مستوى 31.960 جنيه، ثم مصر للزيوت والصابون بنسبة 19.96%، عند 32.390 جنيه، ثم الدلتا للسكر بنسبة 10.04%، عند 57.220 جنيه.

ورابعًا جاء سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 9.01%، مغلقا عند 16.690 جنيه، ثم المطورون العرب القابضة بنسبة 6.86%، مغلقًا عند 0.654 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.77%، مغلقا عند مستوى 19901 نقطة، وEGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.06%، عند 3749 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.20%، عند مستوى 5572 نقطة.