5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، لتسير مع الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته اليوم صاعدا 0.71% مغلقا عند 19044 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI على صعود 0.35% مغلقا عند 3844 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.28% مغلقا عند 5619 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 20%، مغلقا عند مستوى 0.444 جنيه، وسهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD بنسبة 14.61% مغلقا عند 0.714 نقطة، وسهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 9.70% مغلقا عند 6.900 جنيه.

ورابعا جاء سهم طاقة عربية بنسبة 9.5%، مغلقا عند 12 جنيه، وخامسا سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 9.18% مغلقا عند 0.333 جنيه.