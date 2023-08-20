5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، وسط تحرك مجموعة أسهم في نفس الاتجاه لتسجل أعلى صعود، وظلت مجموعة أخرى على ثبات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.36%، مغلقا عند 18033 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، مغلقا عند 3641 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%، مغلقا عند 5369 نقطة.

وتصدرت الأسهم الأعلى صعودا اليوم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 19.87%، مغلقا عند 3.560 جنيه، تلاه مباشرة سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 5.71%، مغلقا عند 10.360 جنيه، ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 5.12%، مغلقا عند 76.780 جنيه.

ورابعا جاء سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 5%، مغلقا عند 7.770 جنيه، ثم سهم رواد السياحة- رواد بنسبة 4.99%، مغلقا عند 17.670 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية مغلقا عند 8.960 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 8.120 جنيه، وومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عند 20.410 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 41.580 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت عند 28.610 جنيه.