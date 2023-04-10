5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جماعي، ما انعكس على 5 أسهم في قطاعات متنوعة سجلت أعلى صعود بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.60% مغلقا عند مستوى 16774 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45% مغلقا عند 2948 نقطة، ومءشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.63% مغلقا عند 4436 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 11.54% مغلقا عند 5.220 جنيه، وسهم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 11.13% مغلقا عند 6.690 جنيه.

وثالثا جاء سهم القلعة للاستشارات المالية بنسبة 5.80% مغلقا عند 2.190 جنيه، ورابعا جاء السويدي إليكتريك بنسبة 5.33% مغلقا عند 16.990 جنيه، ثم المطورون العرب القابضة بنسبة 5.30% مغلقا عند 0.556 جنيه.