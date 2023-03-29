5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات فى تعاملات اليوم، على أصداء تحقيق مؤشرات السوق صعودا جماعيا تجاوز الـ3% للمؤشر الرئيس EGX30.

وصعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 3.17% مغلقا عند 16411 نقطة، ومؤشر EGX70EWI بنسبة 1.25% مغلقا عند 2839 نقطة، ومؤشر EGX10EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.95% مغلقا عند 4279 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم بلتون المالية القابضة بـ 12.64% مغلقا عند 3.030 جنيه، ثم القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بـ10% مغلقا عند 44 جنيه، ثم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 8.40% مغلقا عند 13.290 جنيه.

ورابعا جاء المصرية للاتصالات بنسبة 7.41% مغلقا عند 24.500 جنيه، ثم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.41% مغلقا عند 4.930 جنيه.