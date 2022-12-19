5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية المصرية تعاملاتها على هبوط جماعي لمؤشراتها، فيما سجلت مجموعة أسهم أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين 19% ونحو 8%.

وتصدرت الأسهم الصاعدة اليوم أكتوبر فارما بنسبة 19.15% مغلقا عند 95.300 جنيه، تلاه مباشرة القلعة للاستثمارات المالية صاعدا 10.68% مغلقا عند 2.280 جنيه، وجاء ثالثا بلتون المالية القابضة صاعدا 9.85% مغلقا عند 3.010 جنيه.

ورابعا جاء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مرتفعا 9.18% مغلقا عند 18.800 جنيه، وجاء خامسا سهم حديد عز مرتفعا 7.83% مغلقا عند 23.010 جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس تعاملات اليوم متراجعا 0.7% مغلقا عند مستوى 14738 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة متراجعا 0.82% مغلقا عند 2813 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا متراجعا 0.18% مغلقا عند 4160 نقطة.