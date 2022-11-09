5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة سجلت فيها مؤشر البورصة الرئيس صعودا قياسيا بنهاية تعاملات اليوم، شهدت مجموعة أسهم أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين نحو 16% و6.5%.

بمعدلات تراوحت بين 16 و 6.5%

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا الشرقية-ايسترن كومباني بنسبة 15.60% مغلقا عند مستوى 13.410 جنيه، ثم سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 11.42% مغلقا عند مستوى 36.210 جنيه.

وثالثا دلتا للطباعة والتغليف صاعدا 10.70% مغلقا عند مستوى 16.140 جنيه، ثم إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 8.18% مغلقا عند مستوى 11.500 جنيه، ثم العربية للخزف – سيراميكا ريماس صاعدا 6.50% مغلقا عند مستوى 1 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بصعود قوي لمؤشرها الرئيس EGX70 بنسبة 4.56%، مغلقا عند مستوى 11781 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.95% مغلقا عند مستوى 2210 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% مغلقا عند مستوى 3232 نقطة.