5 أسهم حققت أعلى صعود في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، فيما سجلت حزمة أسهم في قطاعات الزراعة، والصناعة، والأغذية، والاتصالات، أعلى ارتفاعات بالسوق.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.63% مغلقا عند 17920 نقطة، فيما صعد مؤشري EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.92%، مغلقا عند 3674 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.55% مغلقا عند 5399 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 20% مغلقا عند 9.480 جنيه، تلاه مباشرة سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 19.88% مغلقا عند 5.970 جنيه، وسهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 15.02% مغلقا عند 10.030 جنيه.

ورابعا جاء سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس صاعدا 14.19% مغلقا عند 0.837 جنيه، ثم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 8.77%، مغلقا عند 3.100 جنيه.