5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملات اليوم محققة أعلى ارتفاعات بالسوق، وسط إغلاق المؤشرات على تباين كان التراجع الوحيد فيه من نصيب المؤشر الرئيس للسوق EGX30.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.86%، مغلقا عند 22377 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، مغلقا عند 4177 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%، مغلقا عند 6324 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 20%، مغلقا عند 69.240 جنيه، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 18.92%، مغلقا عند 51.030 جنيه.

وثالثا جاء سهم مصر للألمونيوم بنسبة 17.15%، مغلقا عند 63.250 جنيه، ثم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 16.84%، مغلقا عند 32.880 جنيه، ثم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 16.75%، مغلقا عند 31.370 جنيه.