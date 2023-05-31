5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

اقتنصت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، لتفلت من أثر التراجع الجماعي للمؤشرات لدى الإغلاق.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته عند مستوى 17495 نقطة، متراجعا 0.22%، ومؤشر EGX70 EWI متراجعا 0.43% مغلقا عند 3249 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI منخفضا 0.49% مغلقا عند 4875 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم مصر للأسواق الحرة مرتفعا 19.91%، مغلقا عند مستوى 15.960 جنيه، تلاه مباشرة مصر للفنادق بنسبة 16.88%، مغلقا عند 79.980 جنيه، والقاهرة للدواجن بنسبة 16.20% مغلقا عند 5.450 جنيه.

ورابعا جاء سهم السويدي اليكتريك بنسبة 8.55%، مغلقا عند 19.300 جنيه، ثم خامسا جاء مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 7.60% مغلقا عند مستوى 29.880 جنيه.