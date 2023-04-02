5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات تجاوز الـ1%، فيما حققت مجموعة أسهم في قطاعات الصناعات الثقيلة، والأدوية، والتكنولوجيا أعلى صعود.

وصعد مؤشرالسوق الرئيس egx30 بنسبة 1.68% مغلقا عند مستوى 16694 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.42% مغلقا عند 2807 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.63% مغلقا عند 4301 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بنسبة 18.40% مغلقا عند 855.140 جنيه، تلاه حديد عز بنسبة 8.84% مغلقا عند 37.910 جنيه، ثم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 7.80% مغلقا عند 33.440 جنيه.

ورابعا في الصعود جاء فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية بنسبة 7.17% مغلقا عند 5.680 جنيه، ثم العامة لمنتجات الخزف بنسبة 6.71% مغلقا عند 4.930 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا كان من بينها أسهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 135 جنيه، ثم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل عند 36 جنيه، وأكتوبر فارما عند 100 جنيه، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عند 35 جنيه، وأسمنت سيناء عند 6 جنيهات.