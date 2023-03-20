5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بصعود جماعي استردت من خلاله جزءا من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسات السابقة، وانعكس ذلك على 5 أسهم في قطاعات الصناعة، والاستثمار، والأدوية، والأغذية، حققت أعلى صعود بنهاية التعاملات بمعدلات تراوحت بين 10 و20%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي egx30 بنسبة 1.65% مغلقًا عند مستوى 14923 نقطة، وegx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.91% مغلقا عند 2689 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.40% مغلقا عند مستوى 3975 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم ليسيكو مصر مرتفعا 19.89% مغلقا عند 6.810 جنيه، تلاه مباشرة سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 16.94% مغلقًا عند 16.980 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 14.69% مغلقا عند 33.180 جنيه.

ورابعا جاء سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 12.24% مغلقا عند 18.710 جنيه، ثم المصرية للدواجن بنسبة 10.93% مغلقا عند 2.550 جنيه.