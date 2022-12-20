5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات اليوم بمعدلات تراوحت بين نحو 11% و5%، مخالفة الاتجاه العام الهابط لمؤشرات السوق.

وكان السهم الأعلى صعودا اليوم بالم هيلز للتعمير بنسبة 10.82% مغلقا عند 2.150 جنيه، ثم كفر الزيات للمبيدات بنسبة 7.95% مغلقا عند 52.530 جنيه، ثم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.44% مغلقا عند 3.320 جنيه.

ورابعا جاء سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية صاعدا 6.78% مغلقا عند 26.160 جنيه، ثم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.16% مغلقا عند 6.110 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس egx30 بنسبة 1.46% مغلقا عند مستوى 14523 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% مغلقا عند 2797 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.53% مغلقا عند 4137.9 نقطة.