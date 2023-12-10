5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت حزمة من أسهم البورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، متحركة عكس الاتجاه العام الهابط للمؤشرات، وظلت مجموعة أسهم أخرى على ثبات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة 2.01%، مغلقًا عند 24189 نقطة، وEGX70 EWI بنسبة 1.74%، مغلقا عند 5194 نقطة، وEGX100 EWI بنسبة 1.76%، مغلقا عند 7547 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم الدولية للمحاصيل الزراعية بنحو 20%، مغلقا عند 22.930 جنيه، تلاه مباشرة مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 10.60%، مغلقا عند 48.740 جنيه.

وجاء ثالثا في الارتفاعات العامة للصوامع والتخزين بنسبة 8.30%، مغلقا عند مستوى 132.110 جنيه، ثم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 6.34%، مغلقا عند 0.302 جنيه، ثم الاستثمار العقاري العربي- اليكو بنسبة 5.50%، مغلقا عند 0.998 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا منها أسمنت سيناء مغلقا عند 9.110 جنيه، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية عند 10.260 جنيه، وجولجن كوست السخنة للاستثمار السياحي عند 0.510 جنيه، وتنمية للاستثمار العقاري عند 2.460 جنيه، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عند 68.170 جنيه.