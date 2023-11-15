5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأربعاء بصعود جماعي للمؤشرات، ما انعكس على مجموعة أسهم في قطاعات الاستثمارات المالية، والأغذية، والبنوك، والصناعة، والسياحة، سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 19.83%، مغلقا عند 8.340 جنيه، ثم القاهرة للدواجن بنسبة 14.53%، مغلقا عند 9.300 جنيه، ثم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بنسبة 11.48%، مغلقا عند 12.140 جنيه.

ورابعا جاء سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 10.61%، مغلقا عند مستوى 26.270 جنيه، وخامسا جاء سهم مصر للفنادق صاعدا 9.61%، مغلقا عند 160.040 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.02%، ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.57%، مغلقا عند 4819 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.77%ـ ليغلق عند مستوى 7081 نقطة.