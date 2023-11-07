5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات بنسب تجاوزت الـ1%، ما انعكس على أداء حزمة أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالسوق.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.45%، مغلقا عند مستوى 23393 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم بنسبة 1.62%، مغلقا عند 4619 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%، مغلقا عند 6850 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم العبوات الطبية، صاعدا نحو 20%، مغلقا عند مستوى 1.012 جنيه، تلاه مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 14.60%، مغلقا عند مستوى 27.940 جنيه، وسهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 10.72%، مغلقا عند 1.250 جنيه.

ورابعا كان سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل صاعدا 10.34%، مغلقا عند 68.630 جنيه، ثم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 9.47%، مغلقا عند 3.930 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا ومنها القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية مغلقا عند 10.260 جنيه، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عند 20.320 جنيه، كونتكت المالية القابضة عند 3.810 جنيه، ودلتا للطباعة والتغليف عند 46.200 جنيه، والجيزة العامة للمقاولات عند 0.372 جنيه، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عند 72 جنيها.