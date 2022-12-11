5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، بينما سجلت حزمة من الأسهم في قطاعات السياحة، والاتصالات، ومواد البناء، والملابس، والأدوية، أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين نحو 20% و 5.5%.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا اليوم مصر للفنادق بنسبة 19.98% مغلقا عند 50.680 جنيه، ثم المهندس للتأمين بنسبة 18.52% مغلقا عند 12.800 جنيه، ثم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 13.26% مغلقا عند 7.090 جنيه.

ورابعا صعد سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 9% مغلقا عند 2.2300 جنيه، ثم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 8.97% مغلقا عند 22.100 جنيه.

وسجلت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا جاء من بينها راية لمراكز الاتصالات مغلقا عند 2.900 جنيه، ثم العربية للأسمنت مغلقا عند 6 جنيهات، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عند 18.330 جنيه، ودايس للملابس الجاهزة عند 0.444 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 35.320 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته اليوم متراجعا 1.69% مغلقا عند مستوى 14587 نقطة، بينما ارتفع مؤشري السوق EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% مغلقا عند 2745 نقطة،ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% مغلقا عند مستوى 4023 نقطة.