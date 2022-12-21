5 أسهم حققت أعلى ارتفاع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملات اليوم محققة أعلى صعود بين أسهم السوق بمعدلات تراوحت بين ما يقارب الـ8% والـ5%، وسط تباين للمؤشرات.

وكان السهم الأعلى صعودا اليوم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 7.75% مغلقا عند مستوى 8.900 جنيه، تلاه راية لخدمات مراكز الاتصالات صاعدا 6.27% مغلقا عند 3.220 جنيه، ثم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 4.96% مغلقا عند 26.850 جنيه.

وجاء رابعا سهم جلاكسو سميثكلاين صاعدا 4.94% مغلقا عند 35.260 جنيه، ثم القاهرة للدواجن بنسبة 4.82% مغلقا عند 3.260 جنيه.

وتحول المؤشر الرئيس للسوق EGX30 للصعود منفردا بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.13% مغلقا عند مستوى 14541 نقطة، فيما تراجع مؤشري EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32% عند مستوى 2788 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% مغلقا عند 4122 نقطة.