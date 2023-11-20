5 أسهم حققت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية أعلى صعود بنهاية تعاملات اليوم، التي شهدت إغلاق المؤشرات على هبوط جماعي على خلفية عمليات جني أرباح عقب المكاسب القياسية التي حققتها السوق بالجلسات الاخيرة.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملات اليوم متراجعا 0.56%، مغلقا عند 24760 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.07%، مغلقا عند 4856 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.11%، مغلقا عند 7155 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 12.32%، مغلقا عند 1.760 جنيه، تلاه مباشرة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 11.18%، مغلقا عند 72.320 جنيه، ثم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" بنسبة 10.95%، مغلقا عند 2.230 جنيه.

ورابعا جاء سهم العامة للصوامع والتخزين صاعدا 10.29%، مغلقا عند 139.620 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.53%، مغلقا عند 59.050 جنيه.