5 أسهم حققت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت حزمة أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بينما أنهت المؤشرات تعاملاتها على تباين حيث تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 منفردا، وارتفع المؤشرين الآخرين.

وأنهى مؤشر السوق الثلاثيني التعاملات منخفضا 0.63% عند مستوى 17345 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنهاية التعاملات 2.04% مغلقا عند مستوى 3461 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.28%، مغلقا عند 5113 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم بلتون المالية القابضة بنسبة 19.93% مغلقا عند مستوى 3.310 جنيه، تلاه برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 14.56% مغلقا عند 0.606 جنيه، تلاه سهم سبيد ميديكال بنسبة 11.61% مغلقا عند 0.500 جنيه.

ورابعا في الارتفاعات أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 10.78% مغلقا عند 0.257 جنيه، ثم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.04% مغلقا عند 1.118 جنيه.