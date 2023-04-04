5 أسهم حققت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى الإغلاق بنهاية تعاملات اليوم، وسط تسجيل حزمة من الأسهم في قطاعات الاستثمارات المالية، واستصلاح الأراضي، والأدوية، أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة -0.34% مغلقا عند مستوى 16998 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.89% مغلقا عند 2955 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.34% مغلقا عند 4447 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 14.67%، مغلقا عند 1.665 جنيه، تلاه مباشرة العربية للمحابس بنسبة 13.24%، مغلقا عند 1.386 جنيه، ثم جلاكسو سميثكلاين صاعدا 10.28% مغلقا عند 37.450 جنيه.

ورابعا جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير صاعدا 10.03% مغلقا عند 26.870 جنيه، ثم بلتون المالية القابضة بنسبة 8.44% مغلقا عند 3.340 جنيه.