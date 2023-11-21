5 أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

وسط تباين مؤشرات البورصة المصرية اليوم لدى الإغلاق سجلت حزمة من أسهم السوق في قطاعات الخدمات المالية، والأدوية، والصناعة، والسياحة، أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين 20 و 15%.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 وحيدا، بينما صعد المؤشرين الآخرين.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.10%، مغلقا عند 24734 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62%، مغلقا عند مستوى 4935 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.24%، مغلقا عند 7244 نقطة.

وكان السهم الأعلى صعودا أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 20%، مغلقا عند ت0.432 جنيه، تلاه آرابيا أنفتمنتس هولدنج بنسبة 19.62%، مغلقا عند 0.445 جنيه، وثالثا جاء سهم مبنا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 17.25%، مغلقا عند 237.540 جنيه.

ورابعا في الصعود جاء سهم جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 15.81%، مغلقا عند 2.710 جنيه، ثم مصر للفنادق بنسبة 15.51%، مغلقا عند 254.200 جنيه.