5 أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد على هبوط جماعي للمؤشرات، بينما سارت مجموعة أسهم في الاتجاه المعاكس محققة أعلى ارتفاعات.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.45%، مغلقا عند مستوى 18788 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 45%، مغلقا عند 3812 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%، مغلقا عند 5569 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مصر للأسواق الحرة بنسبة 15.69%، مغلقا عند 20.350 جنيه، وسهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 15.36%، مغلقا عند 1.247 جنيه، وثالثا جاء سهم أسمنت سيناء بنسبة 11.45%، مغلقا عند 6.230 جنيه.

ورابعا جاء سهم النصر للأعمال 3المدنية بنسبة 6.75%، مغلقا عند 4.900 جنيه، والشرقية- ايسترن كومباني بنسبة 5.91%، مغلقا عند 21.800 جنيه.

وسجلت حزمة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها مطاحن ومخابز شمال القاهرة مغلقا عند 36.140 جنيه، ومطاحن ومخابز وسط وغرب الدلتا عند 163.200 جنيه، والنساجون الشرقيون للسجاد عند 15.890 جنيه، والصناعات العربية الغذائية "دومتي" عند 7.970 جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية عند 15.580 جنيه، وبنك قطر الوطني الأهلي عند 20.700 جنيه.