5 أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الزراعة، والإنشاء، والاستثمارات المالية، تعاملاتها اليوم محققة أعلى ارتفاعات بالسوق، وسط إغلاق المؤشرات على صعود جماعي.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس egx30 تعاملاته صاعدا 0.24% مغلقا عند مستوى 17595 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة صاعدا 0.37%، مغلقا عند 3530 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا صاعدا 0.49%، مغلقا عند 5217 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 14.83% مغلقا عند 20.910 جنيه، تلاه مباشرة الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 7.42% مغلقا عند 7.670 جنيه.

وجاء ثالثا في الصعود سهم مصر الوطنية للصلب- عتاقة بنسبة 6.25% مغلقا عند 1.684 جنيه، ثم النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة 5.41% مغلقا عند 0.117 جنيه، ثم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.80%، مغلقا عند 5.020 جنيه.