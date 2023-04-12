5 أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم، بمعدلات تراوحت بين 8 و2%، رغم تحول المؤشرات للهبوط الجماعي بنهاية تعاملات اليوم.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.59% مغلقا عند 16741 نقطة، ومؤشر EGX70 بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46% مغلقا عند 2973 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% مغلقا عند 4466 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم الدلتا للسكر بنسبة 8.05% مغلقا عند 28.600 جنيه، تلاه مباشرة الصناعات الغذائية العربية – دومتي بنسبة 5.74% مغلقا عند 6.260 جنيه، ثم رواد السياحة – رواد بنسبة 4.77% مغلقا عند 17.140 جنيه.

ورابعا جاء سهم العربية للأسمنت بنسبة 4.65%، مغلقا عند 8.110 جنيه، ثم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 2.61% مغلقا عند 1.849 جنيه.