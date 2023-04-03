5 أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية اليوم تعاملاتها اليوم بصعود جماعي للمؤشرات، ما انعكس على حزمة من الأسهم سجلت أعلى ارتفاعات بمعدلات وصلت إلى نحو 20%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.17% مغلقا عند مستوى 17056 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.88% مغلقا عند 2900 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.04% مغلقاعند 4388 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 19.99% مغلقا عند 18.610 جنيه، تلاه مباشرة أم. أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 13.69% مغلقا عند 4.650 جنيه.

وثالثا جاء سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بنسبة 12.70% مغلقا عند 48.460 جنيه، ثم جي بي أوتو بنسبة 9.38% مغلقا عند 5.250 جنيه، ثم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 8.76% مغلقا عند 2.060 جنيه.