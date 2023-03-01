5 أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، لتسير مجموعة من أسهم السوق في نفس الاتجاه، محققة أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت من 14.4% إلى 6.78%.

وتصدر الأسهم الصاعدة أسيك للتعدين – أسكوم بنسبة 14.44% مغلقًا عند مستوى 13 جنيها، ثم الاستثمار العقاري العربي "أليكو" بنسبة 9.05% مغلقا عند 0.723 جنيه، ثم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 8.21% مغلقا عند 0.303 جنيه.

ورابعا جاء سهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 7.53% مغلقا عند 0.157 جنيه، ثم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 6.78% مغلقا عند 2.031 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.71% مغلقا عند 17123 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.42% مغلقا عند 3060 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.13% مغلقا عند 4546 نقطة.