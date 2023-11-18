5 أسهم تُهيمن على 88% من تداولات بورصة النيل الأسبوع الماضي (جراف)

هيمنت 5 أسهم مقيدة في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة “النايلكس”، على نحو 88% من إجمالي التداولات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت تداولات بورصة النيل حوالي 144.3 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وجاء سهم المشروعات الصناعية والهندسية في الصدارة بهمينة 60.6% من إجمالي التداولات، بقيمة بلغت 68.2 مليون جنيه، تلاه الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 8.2% وتداولات 9.2 مليون جنيه، ثم ديجيتايز للاستثمار والتقنية بـ7.4% وتداولات 8.3 مليون جنيه.

ورابعًا حلّ سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنسبة 6.7%، وقيمة 7.5 مليون جنيه، ثم بي آي جي للتجارة والاستثمار بنسبة 4.6%، وقيمة 5.1 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، بصعود جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.29% مغلقًا عند 24383 نقطة،

ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.44%، مغلقًا عند 4865 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.63%، مغلقًا عند 7159 نقطة.

وبلغ إجمالي تعاملات البورصة، الأسبوع المنقضي، 203.6 مليار جنيه، من خلال التعامل على 7.379 مليار ورقة مالية، عبر 600 ألف عملية منفَّذة، مقارنة بإجمالي تداولات 214.9 مليار جنيه، بكمية تعاملات 6.807 مليار ورقة مالية، من خلال 643 ألف عملية منفَّذة.

جراف تفاعلي