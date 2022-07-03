5 أسهم تهرب من تراجعات السوق وتحقق أعلى ارتفاعات اليوم (جراف)

نجحت 5 أسهم في البورصة المصرية في الهروب من قبضة تراجعات السوق اليوم لتحقق أعلى ارتفاعات وإن كانت بنسب محدودة تراوحت بين 9% و 4%.

وتنوعت القطاعات التي تنتمي إليها الأسهم الأعلى ربحا اليوم بين الأغذية، والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتعليم.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 9.11%، مغلقا عند 80.94 جنيه، ثم القاهرة للدواجن بنسبة 7.25% مغلقا عند مستوى 2.22 جنيه، وسهم مينا فارم للأدوية بنسبة 5.88% مغلقا عند 141.92 جنيه.

وجاء رابعا سهم العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 4.99% إلى مستوى 0.400 جنيه، ثم سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 4.62% مغلقا عند 3.170 جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم بنسب تراوحت بين 2.35% و 1.5%، وتكبد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 أعلى انخفاض بـ 2.35% مغلقا عند 9008.89 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX70 بنسبة 1.27% إلى مستوى 1699 نقطة، وكذلك مؤشر EGX100 بنسبة 1.56% إلى مستوى 2508 نقطة.