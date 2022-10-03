5 أسهم تنجو من تراجعات البورصة وتحقق أعلى ارتفاعات بتعاملات اليوم (جراف)

نجحت 5 أسهم بالبورصة المصرية من الهروب من التراجعات الجماعية للمؤشرات، وفي تحقيق أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم.

وتصدَّر الأسهم الصاعدة، اليوم، أجواء للصناعات الغذائية- مصر بنسبة 7.33% مغلقًا عند 17.280 جنيه، ثم المالية والصناعية المصرية بنسبة 5.29% مغلقًا عند 25.290 جنيه، وسهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.64% مغلقًا عند مستوى 2.480 جنيه.

ورابعًا جاء سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 3.82% مغلقًا عند مستوى 2.720 جنيه، ثم سهم أطلس للاستثمارات والصناعات الغذائية بنسبة 2.39%، مغلقًا عند مستوى 0.257 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنهاية تعاملات اليوم 0.02%، مغلقًا عند مستوى 9685.85 نقطة، ومؤشر "EGX30EWI" بنسبة 1.09%، مغلقًا عند 2193.17 نقطة، ومؤشر "EGX100EWI" بنسبة 0.78% مغلقًا عند 3115.95 نقطة.