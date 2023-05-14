5 أسهم تكبدت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مجموعة من أسهم البورصة المصرية تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى تراجعات بالسوق، رغم الصعود الجماعي للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا القابضة المصرية الكويتية بنسبة 6.51% مغلقا عند 0.991 جنيه، تلاه جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 4.15% مغلقا عند 12.700 جنيه، وثالثا جاء سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 3.98% مغلقا عند 27.770 جنيه.

ورابعا جاء سهم بنك فيصل الإسلامي المصري- بالدولار بنسبة 3.81% مغلقا عند 1.010 دولار، ثم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 3.31%، مغلقا عند 28.040 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تعاملات اليوم صاعدا 0.57% مغلقا عند 17369 نقطة، وصعد أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.17% مغلقا عند 3097 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.17% مغلقا عند 4695 نقطة.

وسجلت مجموعة أخرى ثباتا جاء سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 136.110 جنيه، وأكتوبر فارما عند 100 جنيه، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 59.950 جنيه، و الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عند 8.960 جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية عند 15.580 جنيه.