5 أسهم تكبدت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت حزمة أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم، بمعدلات تراوحت بين 12% و5%، في قطاعات الاستثمارات المالية، والتنمية العمرانية، واستصلاح الأراضي.

وكان السهم الأعلى خسارة اليوم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بـ11.95% عند مستوى 7.590 جنيه، ثم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 8.44% مغلقا عند 8.240 جنيه.

وجاء سهم العالمية للاستثمار والتنمية ثالثا بنسبة 6.05%، مغلقا عند 25.490 جنيه، ثم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 5.83%، مغلقا عند 1.485 جنيه، ثم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 5.31%، مغلقا عند 35.810 جنيه.

وأنهت البورصة تعاملاتها أمس الثلاثاء على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، حيث تراجع مؤشر egx30 بنسبة 1.06% مغلقا عند مستوى 10138 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26%، منهيا التداولات عند 2188 نقطة، كما هبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%، مغلقا عند 3130 نقطة.