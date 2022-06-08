5 أسهم تعكس اتجاه البورصة الصاعد وتحقق أعلى ارتفاعات بتداولات اليوم (جراف)

في جلسة شهدت صعودًا لافتًا بالبورصة المصرية، اليوم، سجلت 5 أسهم أعلى ارتفاعات بالسوق بنسب تراوحت بين 18.5% و9%، في قطاعات متنوعة.

وتصدّر قائمة الأسهم الأعلى صعودًا سهم نهر الخير للاستثمار الزراعي مرتفعًا 18.5%، مغلقًا عند 0.33 جنيه، تلاه سهم أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 16.15% مغلقًا عند مستوى 0.187 جنيه.

وجاء ثالثًا سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 12.08% مغلقًا عند 11.23 جنيه، ورابعًا سهم ليسيكو مصر بنسبة 9.22% عند مستوى 3.79 جنيه، وخامسًا سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 9.04% مغلقًا عند مستوى 17.97 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع لافت لمؤشراتها تراوحت بين ما يقارب الـ2 و4%، تصدَّرها المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.87% مغلقًا عند مستوى 10236 نقطة، ثم المؤشر السبعيني "EGX70" بنسبة 2742 نقطة، والمؤشر المئوي "EGX100" بنسبة 3.14% مغلقًا عند مستوى 1837 نقطة.