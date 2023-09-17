5 أسهم تشهد أعلى تراجع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالمصرية تعاملات اليوم مسجلة أعلى تراجعات بالسوق، رغم الصعود الجماعي للمؤشرات، ظلت مجموعة أسهم أخرى على ثبات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.66%، مغلقا عند 19668 جنيه، ثم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متساوي الأوزان بنسبة 0.40%، مغلقا عند 3854 جنيه، ثم مؤشر EGX100 EWI متساوي الأوزان الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%، مغلقا عند 5682 نقطة.

تصدر الأسهم الأعلى هبوطا كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 6%، مغلقا عند 0.486 جنيه، ثم برايم القابضة للاستثمارات المالية متراجعا 5.43%، مغلقا عند 0.644 جنيه، ثم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 2.75%، مغلقا عند 20.120 جنيه.

ورابعا جاء سهم ممفيس متراجعا 2.75%، مغلقا عند 44.890 جنيه، ثم الإسماعيلية للدواجن بنسبة 2.46%، مغلقا عند 9.520 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء تعليم لخدمات الإدارة عند 3.990 جنيه، ثم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مغلقا عند 60 جنيه، ثم مطاحن شرق الدلتا مغلقا عند 130.780 جنيه، ومطاحن مصر العليا مغلقا عند 132.970 جنيه، مطاحن وسط وغرب الدلتا عند مستوى 163.200 جنيه.