5 أسهم تشهد أعلى تراجع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات، ما انعكس على مجموعة من الأسهم سجلت أعلى انخفاضات بالسوق.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.59% مغلقا عند مستوى 17033 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.52% مغلقا عند 3022 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.58% مغلقا عند 4580 نقطة.

وتصدرت الأسهم الأعلى تراجعا اليوم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 6.51%، مغلقا عند مستوى 23.400 جنيه، تلاه حق اكتتاب شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو-1 بنسبة 5.51%، مغلقا عند 14.750 جنيه، وثالثا جاء النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 4.84% مغلقا عند 15.520 جنيه.

وثالثا جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 4.83% مغلقا عند 107.720 جنيه، ثم المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو بنسبة 4.62%، مغلقا عند 26.210 جنيه.