5 أسهم تشهد أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملات اليوم متكبدة أعلى تراجعات بالسوق، وسط إغلاق المؤشرات على تباين كان التراجع الوحيد فيه من نصيب المؤشر الرئيس للسوق EGX30.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.86%، مغلقا عند 22377 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، مغلقا عند 4177 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%، مغلقا عند 6324 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا اليوم الشرقية- إيسترن كومباني بنسبة 10.99%، مغلقا عند 24.300 جنيه، ثم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك بنسبة 6.64% مغلقا عند 4.640 جنيه.

وثالثا كان السهم الأعلى تراجعا المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 5.02%، مغلقا عند 0.568 جنيه، ثم انتيجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بنسبة 5%، مغلقا عند 19 جنيه، ثم العربية وبولفارا للغ