5 أسهم تشهد أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم االبورصة المصرية في قطاعات استصلاح الأراضي، والاستثمارات المالية، والأدوية أعلى تراجعات اليوم، مخالفة الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى egx30 بنسبة 2.33% مغلقا عند مستوى 15989 نقطة، وegx70 ewi بنسبة 2.52% مغلقا عند 2835 نقطة، وegx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 2.70%، مغلقا عند مستوى 4217 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.84% مغلقا عند 27.580 جنيه، وأودن للاستثمارات المالية بنسبة 3.81% مغلقا عند مستوى 1.236 جنيه، وثالثا جاء العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 3.24% مغلقا عند 38.820 جنيه.

ورابعا جاء سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 2.69% مغلقا عند 32.170 جنيه، وخامسا ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال بنسبة 2.39% مغلقا عند 3.270 جنيه.

وسجلت حزمة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها بنك قناة السويس مغلقا عند 9.730 جنيه، وبنك التعمير والإسكان عند 19.220 جنيه، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 135 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 36 جنيه، وبرايم للاستثمارات المالية القابضة عند 0.443 جنيه.