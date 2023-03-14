5 أسهم تشهد أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى هبوط بنهاية تعاملات اليوم، وسط مواصلة المؤشر الرئيس للسوق “egx30” الهبوط.

وتصدّر الأسهم الخاسرة، اليوم، الاستثمار العقاري العربي- اليكو بنسبة 9.02% مغلقًا عند مستوى 0.656 جنيه، تلاه العبوات الطبية بنسبة 6.28% مغلقًا عند مستوى 0.373 جنيه، ثم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 5.75% مغلقًا عند 37.030 جنيه.

ورابعًا جاء سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة 4.55% مغلقًا عند 3.150 جنيه، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك بنسبة 3.95% مغلقًا عند 0.462 جنيه.

وواصل المؤشر الرئيس للسوق "egx30" هبوطه بتعاملات اليوم ليغلق خاسرًا 0.49%، عند مستوى 15362 نقطة، بينما تحوَّل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" للصعود بنسبة 1.62% مغلقًا عند 2794 نقطة.