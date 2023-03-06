5 أسهم تشهد أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى هبوط بنهاية تعاملات اليوم التي سجلت فيها مؤشرات السوق تباينًا لدى الإغلاق.

وتنوعت القطاعات التي تنتمي إليها الأسهم الأعلى انخفاضًا اليوم، مع هيمنة للصناعات الثقيلة التي شملت البتروكيماويات، والتعدين، والأسمنت، وشملت القائمة أيضًا قطاعات السياحة، والأغذية.

وتصدَّر الأسهم الهابطة المالية والصناعية المصرية بنسبة 6.03% مغلقًا عند 53.770 جنيه، ثم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 4.96% مغلقًا عند 2.300 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري – باندا” بنسبة 4.57%، مغلقًا عند 1.712 جنيه.

ورابعًا جاء سهم أسيك للتعدين – أسكوم متراجعًا 4.34% مغلقا عند 13.660 جنيه، تلاه خامسًا العربية للأسمنت 3.97% مغلقًا عند 7.750 جنيه.

وبنهاية تعاملات اليوم تراجع المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنسبة 0.14% مغلقًا عند 16803 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.19% مغلقًا عند 3067 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% مغلقًا عند 4534 نقطة.