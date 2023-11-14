5 أسهم تشهد أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى تراجع بالسوق، وإن كان بمعدلات محدودة، وسط إغلاق المؤشرات على تباين.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا اليوم ليسيكو مصر بنسبة 6.13%، مغلقا عند 18.390 جنيه، تلاه مباشرة سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 5.30%، مغلقا عند مستوى 43.750 جنيه، ثم بنك كريدي أجريكول بنسبة 5.28%، مغلقا عند 19.920 جنيه.

ورابعا جاء سهم أدون للاستثمارات المالية بنسبة 5.11%، مغلقا عند 3.160 جنيه، وأخيرا جاء سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة 5.10%، مغلقا عند 24 جنيه.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.25%، مغلقا عند 23894 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، مغلقا عند 4791 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.10%، مغلقا عند 7027 نقطة.