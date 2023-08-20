5 أسهم تشهد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، بينما سارت مجموعة أسهم في الاتجاه المعاكس مسجلة أعلى تراجعات، وظلت مجموعة أخرى على ثبات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.36%، مغلقا عند 18033 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، مغلقا عند 3641 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%، مغلقا عند 5369 نقطة.

وكان السهم الأعلى هبوطا اليوم رمكو لإنشاء القرى السياحية متراجعا 3.84%، مغلقا عند 1.826 جنيه، ثم الجيزة العامة للمقاولات بنسبة 3.62% مغلقا عند 0.293 جنيه، وثالثا جاء سهم راية لخدمات مراكز الاتصال بنسبة 3.39%، مغلقا عند 2.850 جنيه.

ورابعا جاء سهم أودن للاستثمارات المالية هابطا 3.30%، مغلقا عند 1.495 جنيه، وأخيرا جاء سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 3.15% مغلقا عند 0.585 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية مغلقا عند 8.960 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 8.120 جنيه، وومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عند 20.410 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 41.580 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت عند 28.610 جنيه.