5 أسهم تشهد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت حزمة أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والأدوية، والمقاولات، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، فيما تباينت مؤشرات السوق لدى الإغلاق.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم أصول للوساطة في الأوراق المالية متراجعا 6.62%، مغلقا عند 0.268 جنيه، تلاه مباشرة سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 6.33% مغلقا عند 59.950 جنيه.

وثالثا جاء سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 4.49% مغلقا عند 3.190 جنيه، ثم سهم النصر للأعمال المدنية منخفضا 4.38% مغلقا عند 23.580 جنيه، وخامسا جاء ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.73% مغلقا عند 30.480 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.12% مغلقا عند 17019 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.02% مغلقا عند 2955 نقطة، فيما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.08% مغلقا عند 4444 نقطة.