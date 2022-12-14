5 أسهم تشهد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

حد الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم من تراجعات الأسهم التي سجلت أعلى هبوط بالسوق لتتراوح انخفاضاتها بين نحو 5% و2.5%.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم شركة النصر للأعمال المدنية بواقع 4.64% مغلقا عند 19.330 جنيه، تلاه مصر للفنادق متراجعا 2.83% ليغلق عند 57.090 جنيه، ثم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 2.77% مغلقا عند 48.430 جنيه.

ورابعا جاء سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس متراجعا 2.66% مغلقا عند 1.060 جنيه، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بنسبة 2.58% مغلقا عند 17.780 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته اليوم صاعدا 2.90% مغلقا عند 15150 نقطة، وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بواقع 2.72% مغلقا عند مستوى 2826 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 3.41% مغلقا عند 4179 نقطة.