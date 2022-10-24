5 أسهم تشهد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم أعلى معدلات تراجع، وإن كانت بنسب محدودة مع إغلاق المؤشر الرئيس للسوق egx30 في المنطقة الخضراء.

وتنوعت قطاعات الأسهم الأعلى خسارة اليوم بين الخدمات المالية، والأدوية، والسياحة، والعقارات.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى خسارة اليوم بلتون المالية القابضة بنسبة 5.76%، مغلقا عند مستوى 3.270 جنيه، وسهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا بنسبة 5.20% مغلقا عند مستوى 2.550 جنيه، وثالثا تراجع رواد السياحة – رواد بنسبة 4.93% مغلقا عند 28.350 جنيه.

ورابعا جاء سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة متراجعا 4.57% مغلقا عند 0.209 جنيه، ثم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.17% مغلقا عند 2 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق egx30 تعاملات اليوم صاعدا 0.61% مغلقا عند 10320 نقطة، وفي المقابل تراجع مؤشري egx70 بنسبة 0.66% مغلقا عند 2224 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56% مغلقا عند 3178 نقطة.